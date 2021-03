États-Unis : Un pourboire inespéré: «Elle était complètement choquée»

Touchées par une serveuse ayant vécu le même drame qu’elles, deux clientes lui ont manifesté leur soutien en lui laissant une bonne-main de 2000 dollars.

Leur histoire a touché Tanya en plein cœur, et pour cause: son mari est décédé en avril dernier. En discutant avec les deux clientes, la serveuse a réalisé qu’elle non plus n’avait plus cuisiné depuis ce drame. «Le sujet les a rapprochées. Et les deux femmes lui ont promis que les choses allaient s’arranger», confie Rebecca. Le montant de l’addition s’élevait à un peu plus de 100 dollars, et un pourboire de 20% était suggéré sur la facture.