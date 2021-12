Ubisoft : Un premier acteur majeur du jeu vidéo adopte les NFT

Avec la plateforme Quartz, l’éditeur français Ubisoft va permettre aux joueurs d’acheter et revendre des objets virtuels en quantité limitée certifiés via la blockchain et utilisables dans les jeux.

«Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint» est le premier jeu d’Ubisoft à bénéficier des objets virtuels certifiés via la blockchain Tezos. Ubisoft

Ubisoft est le premier acteur majeur du secteur du jeu vidéo à se lancer dans les NFT (jeton cryptographique dit non fongible). L’entreprise française a annoncé mardi le lancement en version beta de la plateforme Quartz dans neuf premiers pays (la Suisse ne fait pas partie de la liste qui comprend l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Brésil, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France et l’Italie) à partir de jeudi. Ce nouveau service permettra d’acquérir des objets virtuels (vêtements, armes, véhicules, etc.) liés à ses titres phares et disponibles en quantité limitée sous forme de NFT. Appelés Digits, ces objets sont certifiés et traçables via la blockchain Tezos, qui se veut moins énergivore que le bitcoin ou l’ethereum, explique Ubisoft.

Le premier jeu à en bénéficier sera la version PC Windows de «Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint» via Ubisoft Connect. Trois premiers objets y seront proposés gratuitement selon le principe premiers arrivés, premiers servis: un fusil d’assaut, un pantalon militaire et un casque de combat. D’autres items seront ajoutés en 2022. «Chaque digit est un objet de collection unique qui comporte son propre numéro de série, visible par tous dans le jeu, et qui garde indéfiniment la trace de ses propriétaires successifs», explique la société. Ces objets authentifiés pourront en effet «être mis en vente afin que d’autres joueurs éligibles puissent les acquérir en dehors de l’écosystème d’Ubisoft».

Il faudra posséder un compte Ubisoft Connect, être majeur et avoir au minimum atteint le niveau 5 d’expérience dans le jeu, ajoute la société.