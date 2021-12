Valais : Un premier Bureau des hommes s’ouvre dans le Haut-Valais

À l’instar d’autres structures alémaniques, un premier centre de consultation réservé à la gent masculine s’est ouvert dans la partie germanophone du Valais. Une première dans le canton.

Depuis un mois, le Haut-Valais s’est doté d’un centre de consultation réservé aux hommes. Unique dans le canton, celui-ci a été créé afin de les aider à trouver des réponses à leurs questions spécifiques et à relever les défis propres à la condition masculine. L es principaux objectif s du Männerbüro ( B ureau des hommes) est de promouvoir le dialogue et la compréhension entre les deux sexes afin d’améliorer la coexistence et l’égalité des chances.