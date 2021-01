Malgré cette contribution et les trois points amassés par l’ancien ailier tchèque d’Ambri Dominik Kubalik (deux goals et un assist), l’équipe entraînée par Jeremy Colliton, qui a accordé 13’31 de glace au joueur de centre zurichois Pius Suter, s’est inclinée dans la prolongation tranchée par Frank Vatrano (5-4).

Troisième Suisse en uniforme, le défenseur zurichois des Columbus Blue Jackets Dean Kukan a collecté une mention d’aide sur le 2-2 du Français Alexandre Texier. M ais il a été confronté à la défaite au Little Caesars Arena de Detroit, où les Red Wings ont souri dans le temps supplémentaire grâce à un but de Tyler Bertuzzi (3-2).

Un but à trois contre cinq

Au Madison Square Garden de New York, les New Jersey Devils ont empoché deux points contre les Rangers (3-4) grâce notamment à la performance flamboyante de Jack Hughes (19 ans). Premier choix overall de la draft 2019, le joueur de centre américain a été impliqué sur trois buts (deux goals et un assist).