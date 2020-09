Vaud : Un premier cas de Covid-19 à la prison de Bochuz

Après la découverte d’un cas de Covid-19 à Bochuz, le Service pénitentiaire vaudois annule les visites d’intervenants externes non essentiels jusqu’à nouvel ordre.

Au vu de la situation, ce dernier annonce aussi la suppression des visites d’intervenants externes non essentiels (cours de formation, évaluations criminologiques non urgentes, etc) jusqu’à nouvel ordre. Les visites d’avocat et d’expertises psychiatriques sont maintenues, mais en informant les personnes d’un cas de contamination à l’interne.