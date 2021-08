Guinée : Un premier cas de maladie à virus de Marburg recensé en Afrique de l’Ouest

La maladie, provoquée par un virus de la même famille qu’Ebola, a été détectée au sud de la Guinée, a annoncé lundi l’OMS. Dix experts de l’agence onusienne ont été dépêchés sur place.

En Afrique, des flambées précédentes et des cas sporadiques de la très virulente maladie à virus de Marburg ont été signalés notamment en Angola (photo). Mais c’est la première fois que le virus est détecté en Afrique occidentale.

Des échantillons prélevés sur un patient décédé lundi et testés par un laboratoire de terrain de Guéckédou ainsi que par le laboratoire national guinéen de la fièvre hémorragique se sont révélés positifs au virus de Marburg. Des analyses complémentaires effectuées par l’Institut Pasteur du Sénégal ont confirmé ce résultat.

Protéger les communautés

Dans un tweet, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a relevé la nécessité de mettre en œuvre «un effort concerté pour prévenir la transmission et protéger les communautés».

Une première équipe de dix experts de l’OMS, dont des épidémiologistes et des socioanthropologues, est déjà sur le terrain et fournit un appui aux autorités sanitaires nationales qui s’attellent à mener au plus vite une enquête approfondie.