Covid-19 – Un premier cas de variant Omicron détecté à Genève

Le testing scolaire jugé inutile

Alors que le Conseil fédéral propose d’instaurer le testing généralisé dans toutes les écoles, le Conseil d’Etat genevois a répété que, de son point de vue, une telle décision devait être prise au niveau cantonal. Lui-même estime cette mesure inutile. «Si on pensait qu’elle était efficace, on le ferait, mais on juge qu’il y a une disproportion entre les moyens à engager et les bénéfices escomptés», a indiqué Mauro Poggia. L’élu a rappelé que «les complications dues au Covid sont rares chez les enfants». L’unique but d’un tel dispositif serait de «protéger les adultes qui gravitent autour d’eux. Or, ils sont responsables et savent qu’il existe le vaccin. A eux de prendre leurs précautions.»