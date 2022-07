Japon : Un premier cas de variole du singe détecté dans le pays

OMS en alerte maximale

Le cas a été signalé quelques heures après que le gouvernement japonais a convoqué une réunion d’un groupe de travail pour recueillir des informations sur la maladie, et se préparer à tester et recevoir les patients dans les hôpitaux. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de déclencher samedi le plus haut niveau d’alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe à travers le monde.

Depuis début mai, quand elle a été détectée en dehors des pays africains où elle est endémique, la maladie a frappé plus de 16’836 personnes dans 74 pays, selon le tableau de bord du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à la date du 22 juillet. Une étude publiée jeudi dans la revue scientifique New England Journal of Medicine confirme que dans 95% des cas récents, la maladie a été transmise lors d’un contact sexuel et 98% des personnes touchées étaient des hommes gays ou bisexuels. Selon le Dr Teros, le risque dans le monde est relativement modéré sauf en Europe où il est élevé.