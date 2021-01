Propagation de la grippe aviaire

Depuis la fin octobre, les cas de grippe aviaire chez les oiseaux d’eau sauvages ont fortement augmenté dans le nord de l’Europe. Début novembre, les premiers cas sont apparus dans des exploitations avicoles. Ce sont les migrations d’oiseaux qui ont provoqué la propagation du virus vers l’ouest et le sud. Les oiseaux d’eau sauvages qui passent l’hiver en Suisse sont déjà arrivés et sont stationnaires pour le moment. L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires surveille la situation de près.