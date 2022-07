Variole du singe : Un premier cas détecté en Russie

Un individu qui rentrait d’un voyage en Europe a été testé positif, ont annoncé mardi les autorités sanitaires russes.

L’Europe est touchée depuis mai par une flambée de cas de variole du singe, virus endémique de pays d’Afrique centrale et de l’Ouest. L’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la France sont parmi les pays les plus touchés. Le Comité d’urgence de l’OMS sur la variole du singe, chargé d’aider à déterminer la gravité de la crise sanitaire, doit se réunir au plus tard la semaine du 18 juillet.