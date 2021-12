Neuchâtel : Un premier cas du variant Omicron détecté

Le canton appelle au respect des gestes barrières pendant les fêtes de Noël, cela afin d’éviter une saturation du système global sanitaire neuchâtelois, déjà sous tension avec Delta.

Le canton de Neuchâtel indique qu’à ce stade, les faits scientifiques démontrent que le variant Omicron est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Et ajoute qu’en revanche, on ne sait pas encore s’il est plus ou moins dangereux ni de quelle manière il peut influer sur la protection vaccinale. C’est la conjonction de plusieurs facteurs qui inquiète très fortement les autorités sanitaires: alors qu’il est constaté que l’efficacité des vaccins diminue au cours du temps contre les infections au variant Delta, la haute contagiosité d’Omicron peut conduire à une hausse très importante des infections, qui peut se répercuter sur le nombre de personnes nécessitant des hospitalisations.