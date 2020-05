Coronavirus

Un premier cas en France déjà le 27 décembre

Un médecin affirme avoir eu affaire à une première personne atteinte du Covid-19 près d’un mois avant les trois cas officiellement déclarés dans l’Hexagone.

C’est un travail rétrospectif d’analyse qui permet au Pr Cohen d’affirmer cela. Le spécialiste et son équipe se sont penchés sur des tests sérologiques effectués sur les 24 patients admis dans ces deux hôpitaux pour des pneumonies en décembre et janvier. «Des prélèvements sur un patient montrent bien qu’il a développé un Covid. Nous avons bien eu un premier cas en France dès le 27 décembre. Ces prélèvements dans les poumons avaient été gardés et on a pu les réanalyser», confirme le Dr Olivier Bouchaud, infectiologue à l’hôpital Avicenne.