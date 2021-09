Fribourg : Un premier chantier pour connecter tout le canton à la fibre optique

L’État de Fribourg vise à offrir à tous les citoyens du canton, un bon débit internet. Un premier chantier a été lancé dans une zone reculée.

Le Conseil d’État fribourgeois avait adopté en mai dernier la motion demandant que toutes les communes du canton soient connectées à la fibre optique. À terme, l’État devrait investir 15 millions de francs pour financer ces infrastructures. Le décret relatif à ce montant est en cours de rédaction et devrait être soumis prochainement au Grand Conseil.

Actuellement seuls 50% des ménages fribourgeois bénéficient d’une connexion internet puissante et stable, via le réseau de fibre optique. «Si l’on veut des zones périphériques animées, une bonne connexion à internet, telle qu’offerte par la technologie de la fibre optique, est indispensable» estime le président du Conseil d’État. Par ailleurs, l’ampleur prise par le télétravail ne permet plus de laisser des zones dans un «désert numérique». D’autres chantiers sont donc prévus pour ces prochaines années.