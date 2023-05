Apple: Un premier correctif rapide de sécurité pour iPhone

Réservées jusqu’ici aux bêta-testeurs d’iOS et de macOS, à savoir les testeurs de versions non finales des systèmes d’exploitation d’Apple, des mises à jour de sécurité rapides (Rapid Security Response) ont commencé à être déployées lundi pour la première fois sur des iPhone utilisés par le grand public. Elles concernent les iPhone sous iOS 16.4.1, les iPad sous iPadOS 16.4.1, ainsi que les ordinateurs sous macOS 13.3.1.

«Cette mise à jour de sécurité urgente apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs», indique la firme à la pomme, sans donner les détails des changements apportés par cette mise à jour plus légère à télécharger et plus rapide à installer.