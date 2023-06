Un premier culte célébré par ChatGPT en Allemagne

Quatre avatars différents se sont relayés pour animer le culte dans une église de Bavière, en Allemagne. Twitter

Après avoir été (mal) utilisé dans le domaine de la justice, mais aussi en politique, ou dans les jeux vidéo, ChatGPT a pris la direction d’une église. Le célèbre robot conversationnel a servi à célébrer un premier culte, en Allemagne. Sous l’impulsion de Jonas Simmerlein, théologien et philosophe de l’Université de Vienne, la fameuse IA générative de la start-up OpenAI a mis en œuvre des prières, des sermons et même de la musique pour animer un culte de 40 minutes. Il s’est tenu vendredi, dans l’église luthérienne St Paul de la ville de Fürth, en Bavière. «Chers amis, c’est un honneur pour moi de me tenir ici et de vous prêcher en tant que première intelligence artificielle au congrès des protestants de cette année en Allemagne», a dit le chatbot sous la forme d’un avatar affichant les traits d’un homme de couleur barbu. Celui-ci était projeté sur un grand écran devant 300 fidèles. Au total, quatre avatars différents, deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, se sont relayés pour cet événement expérimental, qui s’est déroulé dans le cadre du Congrès de l’Église évangélique allemande.

«J’ai conçu ce service religieux – mais en fait je l’ai plutôt accompagné, car je dirais qu’environ 98% viennent de la machine», a expliqué à l’agence Associated Press Jonas Simmerlein, âgé de 29 ans. «J’ai dit à l’intelligence artificielle ''Nous sommes au congrès de l’église, vous êtes un prédicateur… à quoi ressemblerait un service religieux?"» a-t-il raconté. Le théologien et philosophe dit avoir aussi demandé de créer des psaumes, des prières et une bénédiction finale dans le sermon. Durant le culte, que Jonas Simmerlein a jugé «plutôt solide», l’IA a prêché entre autres sur la nécessité de laisser le passé derrière soi, de se concentrer sur les défis du présent et de ne pas avoir peur de la mort.

Des avis divergents

«Il n’y avait ni cœur, ni âme», a déclaré une femme de 54 ans travaillant dans l’informatique, qui était enthousiaste et curieuse d’assister à ce culte spécial. «Les avatars ne montraient aucune émotion, n’avaient aucun langage corporel et parlaient si vite et de manière si monotone qu’il m’était très difficile de me concentrer sur ce qu’ils disaient», a-t-elle témoigné à l’agence AP.

«Je pensais que ça allait être pire. Mais j’ai été surpris de manière positive de voir à quel point cela fonctionnait bien», a de son côté déclaré un pasteur luthérien de 31 ans, originaire de Cologne, un peu plus impressionné par l’expérience. «Le langage de l’IA a également bien fonctionné, même s’il était parfois un peu cahoteux», a-t-il ajouté.

