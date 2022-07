Royaume-Uni : Un premier débat peu animé entre les candidats à Downing Street

Les cinq candidats en lice pour succéder à Boris Johnson s’affrontaient vendredi lors du premier des trois débats télévisés prévus.

La cheffe de la diplomatie Liz Truss est l’une des cinq dernières candidates en lice pour succéder à Boris Johnson. AFP

Les candidats encore en lice pour succéder au premier ministre britannique Boris Johnson se sont retrouvés face-à-face vendredi au cours d’un premier débat télévisé peu animé alors que la compétition se fait de plus en plus âpre. Ils sont encore cinq dans la course au pouvoir lancée après l’annonce jeudi dernier de la démission de Boris Johnson, emporté par une avalanche de départs déclenchée par un trop-plein de scandales et de mensonges.

La secrétaire d’État au Commerce international Penny Mordaunt, l’ex-ministre des Finances Rishi Sunak, la cheffe de la diplomatie Liz Truss, l’ex-secrétaire d’État à l’Égalité Kemi Badenoch et le député Tom Tugendhat ont pu échanger sur leur vision sur la chaîne de télévision britannique Channel 4.

Les candidats ont refusé de se laisser aller aux polémiques et aux attaques personnelles, soulignant leur appartenance commune à la famille des Conservateurs. Mais la question «Boris Johnson est-il honnête?» les a mis dans l’embarras. «Parfois», a répondu en riant Kemi Badenoch. «Non», a tranché Tom Tugendhat sous les applaudissements tandis que les trois autres bottaient en touche, bafouillant des réponses vagues.

Cultivant son image très lisse, Rishi Sunak, 42 ans, s’est dit «fier» d’avoir participé au gouvernement Johnson mais a démissionné la semaine dernière car «trop c’est trop», entraînant avec lui le départ d’une soixantaine d’autres membres de l’exécutif. Il est arrivé jeudi en tête d’un deuxième vote organisé par les députés conservateurs pour éliminer des candidats, devant la favorite des bookmakers Penny Mordaunt et Liz Truss.

Tout «sauf Rishi»

Peu connue des Britanniques, l’ancienne ministre de la Défense Penny Mordaunt battrait tous ses rivaux en cas de duel, selon les sondages. Après avoir été attaquée par ses concurrents pour des propos jugés trop «woke» concernant les personnes transgenres, elle essuie désormais des critiques concernant son sérieux professionnel, l’ancien ministre David Frost ayant émis de «sérieuses réserves» sur sa capacité à diriger le Royaume-Uni.

«Nous sommes tous responsables de nos propres campagnes et je prends ça comme un gros compliment que personne ne veuille concourir contre moi», a-t-elle réagi pendant le débat. De son côté, Liz Truss a mis en avant son bilan au gouvernement, citant le Brexit, l’Irlande du Nord et la guerre en Ukraine.

La candidate de 46 ans, coqueluche du camp Johnson, essaie désormais de combler son retard et cherche à rallier autour d’elle la droite du parti conservateur. Elle a reçu jeudi le soutien de Suella Braverman, éliminée à l’issue du vote des députés. Selon un sondage instantané réalisé à l’issue du débat auprès de 1159 téléspectateurs, Tom Tugendhat a été jugé le plus convaincant (36%), devant Rishi Sunak (25%), Penny Mordaunt et Kemi Badenoch (12% chacune) et Liz Truss (6%).

Si le premier ministre s’est gardé d’exprimer publiquement toute préférence pour «ne pas nuire aux chances de qui que ce soit», il exhorte selon le «Times» les candidats éliminés à soutenir «n’importe qui sauf Rishi». La garde rapprochée du futur ex-chef du gouvernement est convaincue que l’ex-ministre, dont le départ du gouvernement a contribué à précipiter la chute de Boris Johnson, attendait son heure depuis des mois. Ce que les partisans de Rishi Sunak démentent.

Baisses d’impôts

Afin de sélectionner le nouveau premier ministre, les députés conservateurs vont de nouveau voter lundi, mardi et mercredi pour éliminer un par un les candidats. Une fois le casting du face-à-face final déterminé, le choix reviendra aux membres du parti conservateur qui voteront par correspondance pendant l’été. Le résultat du scrutin est attendu pour le 5 septembre.

La désignation d’un nouveau chef du gouvernement intervient dans un contexte économique compliqué au Royaume-Uni avec une inflation de 9,1% en mai. Tandis que Liz Truss et Penny Mordaunt expliquaient qu’elles prévoyaient des réductions d’impôts, Rishi Sunak a fustigé des «contes de fées», jugeant irréaliste de les abaisser vu la conjoncture.

Au ministère des Finances, Rishi Sunak a augmenté les taxes et a été accusé de ne pas en faire assez pour soulager les ménages britanniques étranglés par la crise du coût de la vie. Les candidats ont également discuté du service de santé publique (NHS) affaibli par des années d’austérité, des problèmes climatiques et des prix de l’énergie. Deux autres débats télévisés sont organisés, dimanche sur la chaîne ITV et mardi sur Sky News.