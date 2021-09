Football - Un premier derby lémanique sans vainqueur

Au coup d’envoi de ce premier derby lémanique de la saison, Alain Geiger et Ilija Borenovic proposaient chacun une petite surprise dans leur alignement. Du côté genevois, Rodelin prenait ainsi la place de Cognat, blessé à Zurich en semaine, au milieu et, en face, le coach lausannois titularisait pour la toute première fois Grippo au centre de sa défense, en lieu et place de Monteiro.Deux changements qui semblaient d’entrée plus bénéfique au LS qu’à Servette. Sans particulièrement briller, l’ancien capitaine d’Oviedo apportait une certaine stabilité supplémentaire et, surtout, ses nombreux conseils am e naient un brin de sérénité en plus au jeune duo Sow-Husic. Quant à Rodelin, il ne parvenait pas à faire oublier l’impact et la justesse technique qu’apporte Cognat dans l’entrejeu servettien.Ce qui n’empêchait pas les Genevois de dominer très nettement leurs adversaires au cours d’une première mi-temps presque à sens unique. Même sans enthousiasmer par la diversité de ses offensives, ils se ménageaient deux belles opportunités de prendre les devants avant le quart d’heure de jeu. Malheureusement pour lui, les deux frappes raz-de-terre de Valls (8e et 14e) échouaient à quelques centimètres du poteau gauche de Diaw.