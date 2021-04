C’est un paramètre qui a son importance dans le succès ajoulot en série finale. Ses cinq rencontres disputées loin de chez lui depuis un mois – deux à Viège et trois à Langenthal - se sont toutes soldées par une victoire. Baroudeurs triomphants, les Jurassiens n’ont pas trouvé la recette pour poursuivre leur série positive à l’extérieur et se retrouvent menés 1-0 face à Kloten.

Retour attendu

Cette réussite, Jonathan Hazen a pu l’apprécier de justesse. Le Québécois montait les tribunes désertes de la Swiss Arena au moment où son coéquipier faisait trembler les filets. Malgré le feu vert des médecins et la participation à l’entraînement de la veille – avec un maillot distinctif – Hazen n’a pas souhaité prendre part à ce premier épisode, ne se sentant pas suffisamment remis. Le sera-t-il mardi pour l’acte deux?

Pas de «coach challenge»

Problème: malgré les réclamations, aucune correction n’a pu être apportée puisque la Swiss League n’offre pas de «coach challenge» et par conséquent l’opportunité de demander à revenir sur une action de jeu.

Ce goal a-t-il pesé dans la balance finale ? Impossible de le savoir. Ce qui est certain, c’est qu’il a permis de remettre les Aviateurs dans le sens du vent. Deux minutes plus tard, le défenseur Jorden Gähler tirait profit d’une mauvaise relance en zone neutre de Daniel Eigenmann puis d’un rebond accordé par Wolf pour inscrire le 2-1. Ajoie s’en est ensuite remis à l’efficacité de son jeu de puissance pour revenir à la faveur d’une habile déviation de Reto Schmutz sur une passe de Phil-Michaël Devos. Cette frénésie initiale n’a logiquement pas duré au-delà de ces huit minutes renversantes .

Si le HC Ajoie a atteint la première pause animé d’un légitime sentiment de frustration, c’est avec une impression d’impuissance qu’il a regagné le vestiaire une deuxième fois. Entre ces deux sorties, Kloten a marqué son territoire, de manière bien plus conquérante qu’il ne l’avait fait précédemment. Les hommes de Per Hanberg ont eu besoin de cinq minutes pour se donner de l’air et boucler par la suite leur territoire.