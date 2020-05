Etats-Unis

Un premier État américain précipite le déconfinement

La Géorgie rouvre largement ses commerces, alors que l'épidémie n'y a pas atteint son pic. Même Donald Trump s'est dit inquiet.

Les restaurants pourront rouvrir lundi, moyennant toutefois quelques adaptations. Et depuis jeudi, instituts de beauté, salles de gym et autre bowlings sont ouverts.

Salles de gym, bowlings, ateliers de tatouage et instituts de beauté ont rouvert leurs portes jeudi dans l'État américain de Géorgie, premier à lancer le déconfinement. Lundi, ce sera au tour des cinémas et restaurants, qui devront toutefois imposer des mesures de distance sanitaire et procéder à des nettoyages réguliers.

Décrites par le gouverneur républicain Brian Kemp comme «d'une précision chirurgicale, ciblées et méthodiques, en donnant la priorité à la santé des citoyens», ces ouvertures ne font pas l'unanimité. Keisha Lance Bottoms, maire démocrate d'Atlanta, les juge précipitées et dangereuses. «Je suis profondément inquiète, car on observe toujours une courbe ascendante des contaminations au coronavirus dans l'État, explique-­t-elle. J'espère que le gouverneur a raison et que j'ai tort, parce que s'il se trompe, davantage de gens vont mourir.»