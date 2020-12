Fabien, infirmier de l’IMAD, a administré la première dose de vaccin à Genève à Léon.(KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) KEYSTONE

Il a 80 ans et habite dans une résidence située à Vieusseux. Léon P.* est le premier Genevois à avoir été vacciné contre le Covid-19. Le premier vaccin autorisé par SwissMedic lui a été administré par un infirmier à 10h lundi matin, indique un communiqué de l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), qui gère l’IPEA (immeuble avec encadrement pour personnes âgées ) de la Forêt. Au total, quinze locataires de la résidence ont souhaité être les premi e rs à bénéficier du vaccin sur 43 habitants de plus de 75 ans, dont 33 sont en suffisamment bonne santé pour être éligibles au vaccin. Les premières vaccinations ont eu lieu en présence de la pharmacienne cantonale et d’un médecin en coordination avec la direction générale de la santé (DGS).

Conservées à -75°

Les doses, conservées aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans un ultra congélateur à -75° C, ont été acheminées par un transporteur ORCA (organisation cantonale en cas de catastrophe). Les kits avec le matériel nécessaire à la vaccination ont été préparés par le logisticien et responsable des stocks. Le vaccin a ensuite été reconditionnée en doses uniques avant d’être inoculé aux locataires volontaires. Ceux-ci seront sous surveillance post vaccinale. Une seconde dose sera nécessaire dans quatre semaines pour une protection optimale.

Les plus de 75 ans prioritaires

La vaccination sera proposée ces prochaines semaines par l’IMAD aux 1500 locataires de ses 26 IEPA. Pour les autres patients de l’IMAD, une vaccination à domicile sera organisée et communiquée prochainement. La vaccination n’est pas obligatoire mais recommandée. Les plus de 75 ans sont prioritaires, et le Service du médecin cantonal leur recommande d’en parler avec leur médecin traitant ou le personnel des institutions dans lesquelles elles se trouvent et leurs proches, avant de prendre une décision.

La porte-parole de l’IMAD, Sophie Bernard, juge «très satisfaisant» le nombre de 15 volontaires sur 33 aînés éligibles à la vaccination. Elle rappelle que les résidents n’ont été informés de cette possibilité que le 23 décembre. «L’annonce a été accueillie avec enthousiasme par la grande majorité des locataires. Nombre d’entre eux sont en famille pour les fêtes. Quelques-uns ont aussi souhaité réfléchir ou contacter leur médecin traitant et leurs proches tel que le courrier qui leur a été adressé par la Direction générale de la santé le recommande.» En tout état de cause, elle rappelle que cette phase pilote ne comporte aucun objectif de volume, mais «prioritairement de qualité et d’affinage des protocoles et des processus de vaccination».