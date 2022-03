Ski alpin - Un premier globe pour Marco Odermatt

Victorieux de quatre des cinq autres géants de l’hiver, où il avait volé entre les piquets et survolé la concurrence, Marco Odermatt a dû encore une fois tiré sa révérence ce samedi devant ce diable de Henrik Kristoffersen, qui avait été déjà le seul cette saison à lui barrer le chemin de la victoire sur la piste mythique d’Alta Badia. Le Nidwaldien, qui a dû partager sa deuxième place avec le jeune Norvégien Luicas Braathen, n’a toutefois pas tout «perdu» lors de ce premier géant du week-end puisqu’il est désormais assuré de remporter le petit globe de la spécialité, tellement mérité, en attendant le plus gros et prestigieux, celui qui récompense le meilleur skieur de l’hiver. Il succède à Didier Cuche qui avait été le dernier Helvète, en 2009, à gagner cette fameuse boule de cristal en géant. Le Valaisan Loïc Meillard s’est classé quatrième après une superbe remontée, lui qui n’était que 16e du premier tracé.