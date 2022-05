intolérances alimentaires: Un premier guide du sans gluten en Romandie

Pains , bières, brunch ou plat de pâtes , c’est parfois un casse-tête pour éviter le gluten. Les intolérants et les cœliaques vont désormais pouvoir aller au restaurant et inviter des personnes chez eux sans aucun problème. Nommé le «Guide du sans gluten en Suisse romande», cet ouvrage sort aux éditions Jobé-Truffer et sera disponible dès mi-mai.

Un guide et des recettes

Destiné à tous les gourmets, qu’ils soient allergiques au blé, sensibles au gluten ou non, ce livre a pour but de réunir tout le monde autour de la table. Son autrice et éditrice, Virginie Jobé-Truffer, elle-même intolérante au gluten, a récolté des explications et conseils d’experts du monde médical, a rédigé une liste de produits qui ne présentent aucun risque et a répertorié des artisans chez qui se ravitailler. Le livre revisite également des recettes sans gluten pour recevoir et se simplifier les repas du quotidien, sans faire de concession au goût.