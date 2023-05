Un premier jeu Xbox rejoint le service de cloud gaming de Nvidia

L’exclusivité Xbox «Gears 5» est aussi accessible depuis jeudi via le service de cloud gaming GeForce Now de Nvidia. Sorti fin 2019, le jeu de tir développé par le studio The Coalition devient ainsi le premier jeu PC des Xbox Game Studios à être ajouté au catalogue de la plateforme de Nvidia, matérialisant ainsi le partenariat de 10 ans conclu en février entre la firme américaine et le géant Microsoft.