Justice : Un premier juge non blanc nommé à la Cour suprême au Canada

Né au Kenya en 1967 au sein d’une famille originaire d’Inde, Mahmud Jamal, diplômé de l’université américaine de Yale, a été nommé par Justin Trudeau jeudi.

«Je suis convaincu que le juge Jamal, grâce à sa très vaste expérience dans les milieux juridique et universitaire et à son dévouement au service des autres, sera un atout précieux pour le plus haut tribunal de notre pays», a indiqué dans un communiqué Justin Trudeau, qui a promis de lutter contre le racisme généralisé au sein des institutions canadiennes. Sur Twitter, il a salué une «nomination historique».

Bilingue (anglais et français), il a également enseigné le droit constitutionnel à l’Université McGill à Montréal et le droit administratif à la Osgoode Hall Law School à Toronto. Né à Nairobi, au Kenya, en 1967, au sein d’une famille originaire d’Inde, le juge Jamal a émigré avec sa famille au Royaume-Uni en 1969, puis au Canada en 1981.

«Moqueries et harcèlement»

Dans les documents soumettant sa candidature à Cour suprême, il explique avoir été l’objet dans sa jeunesse de «moqueries et de harcèlement» en raison de son nom, de sa religion et de la couleur de sa peau. «À l’école, j’ai été éduqué dans la religion chrétienne en récitant le Notre Père et en intégrant les valeurs de l’Église d’Angleterre. À la maison, j’ai été élevé dans la religion musulmane en mémorisant les prières arabes tirées du Coran et en vivant au sein de la communauté ismaélienne», a-t-il écrit.