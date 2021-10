Afrique : Un Premier ministre nommé par la junte au pouvoir en Guinée

Le colonel Doumbouya, commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé, tient sa promesse de nommer un Premier ministre civil.

Promesse tenue

30 jours de délai

Le nouveau chef du gouvernement devra proposer des ministres au colonel Doumbouya et, «dans un délai n’excédant pas 30 jours» après la nomination des ministres, lui soumettre «le plan d’actions» du gouvernement, dispose la «charte», sorte d’acte fondamental de la transition publié le 27 septembre. Le gouvernement et son chef répondent entièrement au colonel Doumbouya qui approuve les noms proposés comme ministres et peut les révoquer, tout comme le chef du gouvernement.

La Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), inquiète de l’instabilité et d’un effet de contagion des coups d’État, a réclamé des élections présidentielle et législatives sous six mois. Elle a décidé de geler les avoirs financiers des membres de la junte et de leur famille et de les interdire de voyage. Mais les experts conviennent que le colonel Doumbouya semble résolu à prendre le temps de mener à bien ses projets.