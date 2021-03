Plus compactes et légères, les lentilles «liquides» ont aussi l’avantage de réduire l’espace nécessaire sur l’appareil. Il est probable que cette nouvelle technologie rende inutile le déploiement d’un nombre de plus en plus élevé de capteurs sur les smartphones, puisqu’une seule lentille «liquide» peut s’adapter, en se déformant selon les besoins, aussi bien à de la photo macro qu’à une prise de vue en grand-angle ou en téléphoto.