Netflix : Un premier nom pour le préquel de «The Witcher»

Jodie Turner-Smith a été choisie pour jouer l’un des rôles principaux de la future minisérie «Blood Origin».

L’actrice britannique de 34 ans incarnera Éile, guerrière possédant la voix d’une déesse et qui a quitté son clan et sa position de gardienne de la reine pour suivre son cœur et devenir une musicienne nomade. Mais un événement l’oblige à reprendre l’épée dans sa quête de vengeance et de rédemption, rapporte Deadline.