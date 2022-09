Les députés genevois veulent enterrer la loi sur la police

Genève : Un premier pas vers le grand retour de la gendarmerie

Ça sent le sapin pour l’actuelle organisation de la police, entrée en vigueur en 2016 et contestée sans discontinuer depuis par les forces de l’ordre. Jeudi soir, les députés de la commission judiciaire et de la police ont, à une écrasante majorité, voté un projet de loi faisant table rase du passé récent. Leur décision devra cependant encore être validée en séance plénière du Grand Conseil.

Tous les élus sauf ceux du PLR ont voté un texte déposé par Ensemble à Gauche et signé par les Verts, l’UDC et le MCG, comme le rapporte la «Tribune de Genève». Ce dernier prévoit deux grands changements: le retour de deux corps de police, soit la gendarmerie d’une part, la police judiciaire d’autre part, en lieu et place des six silos actuels (police secours, police routière, police de proximité, police internationale, police judiciaire et direction des opérations); et le rapatriement de la formation à Genève, alors que jusqu’à présent les aspirants policiers étaient envoyés à Savatan (VD), où ils suivaient un cursus jugé inadapté aux réalités du terrain et trop militaire.