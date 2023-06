Football: Un premier scandale à l’Euro M21

L’Euro M21, qui se déroule en Géorgie et en Roumanie – la Suisse a gagné son premier match 2-1 contre la Norvège jeudi –, tient son premier scandale. L’Italie s’est en effet vu refuser un but parfaitement valable qui aurait été celui de l’égalisation à 2-2 contre la France.

Les faits, d’abord. On joue la 92e minute du match et l’Italie, qui perd 1-2, met toutes ses forces dans la bataille et accule la France. Un centre transalpin est repris de la tête par Raoul Bellanova. Le ballon frappe l’intérieur du poteau et franchit la ligne… avant d’être repoussé par le Français Castello Lukeba – qui plus est de la main droite, semble-t-il!