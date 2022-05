Ukraine : Un premier soldat russe doit répondre de crime de guerre

Mercredi, le premier procès pour crime de guerre s’est ouvert à Kiev, en Ukraine. L’accusé, un sergent russe de 21 ans, a plaidé coupable.

Le premier procès d’un soldat russe jugé pour crime de guerre depuis l’entrée des troupes de Moscou sur le territoire ukrainien s’est ouvert mercredi à Kiev et le militaire accusé d’avoir abattu un civil a plaidé coupable. «La séance est ouverte», a déclaré la juge peu après l’arrivée en début d’après-midi dans la salle d’audience de Vadim C., 21 ans, qui risque la prison à perpétuité pour crime de guerre et meurtre avec préméditation.