TV : Un premier teaser pour la saison 2 de «Bridgerton»

Pour faire patienter les fans jusqu’au 25 mars 2022, Netflix vient de dévoiler une bande-annonce pour la série à succès.

La saison 1 a cartonné, la saison 2 est attendue comme le Messie, et les saisons 3 et 4 ont déjà été annoncées. Après avoir passionné les foules avec la sulfureuse romance entre Daphné et Simon dans les premiers épisodes, «La chronique des Bridgerton» reviendra le 25 mars 2022 pour nous conter les aventures d’Anthony Bridgerton (incarné par Jonathan Bailey), qui tombera sous le charme de Kate Sharma (Simone Ashley, révélée au grand public dans «Sex Education»).