Amérique latine : Un premier téléphérique pour survoler la tentaculaire Mexico

Mexico est une ville très peuplée et étendue, avec une circulation surchargée. Du coup, une première ligne de téléphérique représente une bouffée d’oxygène pour les habitants.

D ’une longueur de 9,2 km, le téléphérique de Mexi c o est c omposé de 377 cabines de dix passagers chacune .

Un téléphérique permettant de convoyer quotidiennement des milliers de banlieusards a été inauguré, cette semaine, à Mexico, l’une des villes les plus étendues et les plus encombrées au monde.