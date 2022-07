Football : Un premier titre pour le PSG version Galthier

Comme à leurs plus beaux jours. Un crochet diabolique de «Leo» (22e), un coup franc direct (45e+3) et un penalty (82e) de «Ney», les stars du PSG ont assuré le spectacle. Et Kylian Mbappé, le troisième joyau, suspendu, n’était même pas là.

Sergio Ramos marque

Au diapason, le champion du monde et d’Europe Sergio Ramos a signé le troisième but d’une talonnade (57e).

Comme au Japon, le PSG a aussi pu mesurer sa popularité. Le Bloomfield Stadium était plein, et on croisait beaucoup d’enfants avec la tenue du club, le plus souvent le No 30 de Messi.