Série : Un préquel au théâtre pour «Stranger Things»

Une pièce intitulée «Stranger Things, The First Shadow» et se déroulant à la fin des années 1950 dans la ville d’Hawkins se jouera à Londres fin 2023.

Alors que la saison 5 de «Stranger Things», que redoute Sadie Sink, doit arriver en 2024 et qu’on sait qu’aucun spin-off centré sur le personnage de Onze ne verra le jour, Netflix vient d’annoncer la création d’un préquel sous forme de… pièce de théâtre. Intitulée «Stranger Things, The First Shadow», elle sera jouée à Londres fin 2023 et se déroulera dans la ville d’Hawkins en 1959.

Écrite par la scénariste de la série Kate Trefry sur une idée originale des créateurs de «Stranger Things», les frères Duffer, la pièce sera mise en scène par Stephen Daldry, connu pour avoir réalisé le film «Billy Elliot». Les fans du feuilleton y retrouveront Jim Hopper, Joyce Byers (qui s’appelait encore Maldonado), Bob Newby et Henry Creel dans leurs jeunes années. «Conçue par une équipe créative primée à de multiples reprises et qui amène la narration théâtrale dans une toute nouvelle dimension, cette nouvelle aventure captivante vous emmènera tout droit aux origines de l’histoire de «Stranger Things» et peut détenir la clé de la fin», a indiqué Netflix.

Les frères Duffer n’ont pas caché leur joie à l’idée de voir le travail adapté au théâtre. «Kate Trefry a écrit une pièce tour à tour surprenante, effrayante et sincère. Vous rencontrerez de nouveaux personnages attachants ainsi que des personnages familiers dans un voyage dans le passé qui pose les bases de l’avenir de «Stranger Things». Nous aimerions vraiment vous en dire plus, mais nous ne le ferons pas. C’est plus amusant si vous découvrez ça par vous-mêmes. Nous avons hâte de vous voir à Londres», ont-ils écrit dans un communiqué.

Les billets pour la pièce, qui se jouera au Phoenix Theatre, seront mis en vente au printemps 2023.