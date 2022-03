Afghanistan : Un présentateur de télé arrêté par les talibans

Bahram Aman a été interpellé dans les locaux de la chaîne indépendante TOLOnews, jeudi soir. Les autorités n’ont pas apprécié qu’il évoque l’interdiction de diffusion de séries dramatiques étrangères.

La famille du jeune homme se dit inquiète. Twitter

L’un des présentateurs télé les plus connus d’Afghanistan est détenu par les talibans. Apparemment, il lui est reproché d’avoir rapporté que les autorités avaient interdit la diffusion de séries dramatiques étrangères, a confirmé vendredi son employeur, la chaîne de télévision indépendante TOLOnews. Le présentateur Bahram Aman a été arrêté jeudi soir dans les bureaux de la chaîne, en même temps que le directeur de l’information Khpalwak Sapai et qu’un conseiller juridique, Nafi Khaleeq. Ces deux derniers ont été rapidement relâchés.

Un membre de la famille de Bahram Aman a confié à l’AFP, sous couvert d’anonymat, que celle-ci était «inquiète». Les talibans «l’avaient déjà menacé» par le passé, a-t-il affirmé. Le Ministère taliban de la promotion de la vertu et de la prévention du vice avait interdit en novembre la diffusion de séries télévisées montrant des femmes, à moins qu’elles ne promeuvent une thématique islamique. Mais cette directive était diversement mise en œuvre et les islamistes semblent maintenant vouloir l’appliquer plus strictement, ce dont TOLOnews a rendu compte.

Les informations faisant état de l’arrestation des trois hommes ont suscité dans la nuit une prompte réaction de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (Manua). L’ONU demande «la libération de toutes les personnes emmenées par les hommes armés et la cessation des intimidations et des menaces à l’encontre des journalistes et des médias indépendants», a-t-elle indiqué sur Twitter.

Sous leur précédent régime, entre 1996 et 2001, les talibans avaient interdit la télévision, le cinéma et toutes les formes de divertissement, jugés immoraux. Malgré leurs promesses de se montrer cette fois-ci plus modérés, les islamistes ont depuis août arrêté des journalistes, des voix critiques du régime et des militantes féministes qui réclamaient le droit au travail ou à l’éducation.