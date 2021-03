Colombie : Un présentateur se fait aplatir par un écran TV

Une télévision s’est écroulée sur un journaliste d’ESPN, mercredi. Stupeur sur le plateau, mais la victime n’a pas été blessée.

Un incident spectaculaire est survenu mercredi sur le plateau d’ESPN Colombie. Sept journalistes et intervenants étaient en plein débriefing d’un match de football quand un énorme écran TV s’est effondré. Assis tout à gauche, le présentateur Carlos Orduz n’a pas eu le temps de s’écarter et s’est fait littéralement aplatir par l’appareil. Visiblement choqué alors que ses collègues appelaient au calme, l’animateur de l’émission a fait bonne figure en lançant une page de publicités.

Ces images, diffusées en direct, ont provoqué la vive inquiétude des internautes, certains se demandant même si Carlos Ordue avait survécu au choc. L’intéressé a rapidement rassuré son monde en publiant une vidéo sur Twitter. «À ceux qui m’ont écrit et salué à propos de l’accident de la nuit dernière, je dois vous dire que je vais bien, Dieu merci. Après la visite médicale (…), tout problème a été exclu, seulement une contusion et un coup au nez (pas de fracture). Salutations et remerciements», a-t-il déclaré.