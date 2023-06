Suisse: Un prestataire informatique de l’Office fédéral de la police a été piraté

Le hacking de l’entreprise bernoise Xplain fait trembler toute la Suisse. Et pour cause, ce prestataire informatique collabore avec l’armée, l’Office fédéral de la police, les douanes et plusieurs polices cantonales. Après avoir fait une demande de rançon qui n’a pas été couronnée de succès, les pirates ont lancé une première salve sur le darknet avec la publication de données concernant notamment l’armée, Fedpol, des polices cantonales, le groupe Ruag ou encore la Rega.