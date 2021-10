Terrorisme : Un présumé djihadiste genevois jugé à Paris

Un quadragénaire, arrêté à Meyrin et expulsé en France en 2017, est soupçonné d’avoir été un pilier d’un réseau djihadiste oeuvrant à Genève et en France voisine.

Un Franco-Tunisien de 45 ans, ancien chauffeur de taxi au bout du lac, comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Paris pour des soupçons de djihadisme. Comme le rappelle la RTS, ce père de famille avait été arrêté par la police fédérale à Meyrin, en juin 2017. Il avait ensuite été expulsé vers l’Hexagone en décembre de cette même année. Entre 2015 et 2017, le quadragénaire aurait réuni autour de lui plusieurs hommes radicalisés vivant à Genève et à Gex (F) et aurait joué un rôle dans le départ de plusieurs d’entre eux vers la zone occupée à l’époque par le groupe Etat islamique en Syrie.