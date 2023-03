Un prêt de 400 millions d’euros à Alitalia doit être restitué

Bruxelles a demandé lundi au gouvernement italien de se faire rembourser par Alitalia un prêt de 400 millions d’euros (plus de 395 millions de francs) octroyé en 2019, y voyant une aide d’État «illégale» à la compagnie aérienne qui a depuis lors été liquidée. Alitalia n’existe plus après avoir accumulé des pertes de plus de 11 milliards d’euros en deux décennies. Une nouvelle compagnie aérienne publique lui a succédé en 2021, ITA Airways, née des cendres de l’entreprise historique par la volonté de l’État italien.