Genève internationale : Un prêt de Berne pour la rénovation du siège de l’UIT

Le National a donné son feu vert pour un prêt de près de 96 millions pour la reconstruction du siège de l’Union internationale des télécommunications à Genève.

Ayant son siège à Genève depuis 1948, l’UIT possède trois bâtiments: Varembé, la Tour et le bâtiment Montbrillant, inauguré en 1999. Le plus ancien de ces bâtiments, Varembé, est aujourd’hui vétuste et ne répond plus aux normes.