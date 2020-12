Genève : Un prêt de la Confédération pour rénover le siège de l’UIT

Le renforcement de la Genève internationale fait partie des axes prioritaires de la stratégie de politique étrangère pour les années 2020 à 2023 du Conseil fédéral.

Ayant son siège à Genève depuis 1948, l’UIT y possède trois bâtiments. Le plus ancien d’entre eux, Varembé, est aujourd’hui vétuste et ne répond plus aux normes, a expliqué Carlo Sommaruga (PS/GE) au nom de la commission.

Fondée en 1865, l’UIT est l’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l’information et de la communication. Elle attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des orbites de satellite, élabore des normes techniques et s’emploie à améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication.