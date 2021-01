«Les princes et les princesses de l’amour» : Un candidat policier sous enquête administrative

Zoubir, qui tente de séduire Sara dans «Les princes et les princesses de l’amour», n’a pas averti son employeur qu’il participait à l’émission.

Zoubir a tout pour lui: un sourire éclatant, un physique avantageux et, depuis peu, une petite notoriété grâce à son passage dans «Les princes et les princesses de l’amour» , sur W9. Tout pourrait aller à merveille pour le prétendant de Sara s’il n’avait pas «oublié» de parler de sa participation à cette émission de téléréalité à son employeur. Car Zoubir, 25 ans, est fonctionnaire de police dans le XVIe arrondissement de Paris, a appris «Le Parisien» et ses tentatives de séduction télévisuelles ne sont pas vraiment du goût de la préfecture de police.

Et les agissements problématiques de Zoubir ne s’arrêtent pas au programme de W9. Certaines des vidéos qu’il poste sur TikTok pourraient lui valoir des ennuis. Notamment celle dans laquelle, vêtu de son uniforme, il énumère les avantages d’être policier comme: «sortir sans attestation», «choper des snaps et des numéros sur les contrôles Covid» et «profiter du confinement pour aller dormir chez les sœurs (ndlr: des femmes)». Chez les collègues du candidat, on assure qu’il est un bon policier, mais «qu’il fait partie de cette génération qui a grandi avec les réseaux sociaux et qui a du mal à comprendre que tu dois faire preuve d’un minimum de discrétion quand tu exerces ce métier».