En garde à vue, il a fini par donner sa vraie nationalité, albanaise, et a indiqué son lieu d’habitation. La perquisition de ce dernier a débouché sur la saisie de 32 grammes de cocaïne et de 10 grammes de résine. Le jeune homme a reconnu s’adonner au trafic pour rembourser une dette contractée auprès de compatriotes. Mercredi, il a été condamné à un an de prison ferme et interdit de séjour en France.