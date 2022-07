France voisine : Un prêtre condamné pour abus de confiance répétés

L’homme a été condamné à deux ans de prison, pour avoir porté préjudice aux intérêts de plus d’une dizaine de paroissiens.

Affaire peu banale devant le tribunal de Thonon-les-Bains (Haute-Savoie/F): un prêtre devait répondre d’accusations d’abus de faiblesse, de confiance et de vulnérabilité, à l’encontre de treize paroissiens. L’ecclésiastique a au final été reconnu coupable de faits relatifs à onze victimes, pour des délits échelonnés entre 2016 et 2021. Le prévenu a été condamné à deux ans de prison, dont la moitié avec sursis, et 10’000 euros d’amende, en sus de l’indemnisation des victimes qui se monte à 66’000 euros. Il ne pourra plus officier. D’après «Le Dauphiné libéré», l’avocate de l’homme d’église a d’ores et déjà annoncé un appel.