Espagne : Un prêtre démissionne après un clip de rap sulfureux dans une cathédrale

Le clip du rappeur C. Tangana dans la cathédrale de Tolède a fait scandale en Espagne. Une messe de «purification» du lieu de culte aura lieu dimanche.

Des déhanchés sensuels mis en scène dans la cathédrale de Tolède pour les besoins d’un clip du rappeur C. Tangana ont fait scandale en Espagne, forçant l’archevêché à s’excuser et un prêtre à démissionner avant une messe de «purification», dimanche. Dans ce clip sorti vendredi, C. Tangana, l’un des phénomènes musicaux du moment, danse une bachata endiablée avec l’artiste argentine Nathy Peluso sous les yeux médusés de religieux les observant derrière les piliers de la cathédrale.