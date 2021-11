Valais – Un prêtre devient… grand-père

La situation serait banale si elle ne concernait pas un homme d’Église. Un chanoine d e l’Hospice du G ran d-S ain t-Bernard (VS) est récemment devenu… grand-père. L’information a été rendue publique par le prévôt du Grand-Saint-Bernard lui-même, en accord avec l’évêque de Sion, ce lundi matin.

Lorsqu’il était devenu père, l’homme avait alors «remis son mandat entre les mains de ses supérieurs». Ceux-ci avaient estimé «qu’un ministère sacerdotal restait possible» pour ce prêtre. La manière d’assumer sa responsabilité paternelle avait alors été réglée par un accord entre les parents et la communauté religieuse.

Aujourd ’ hui ce prêtre n ’ est plus en ministère actif et ne préside plus la messe en public.