Genève : Un prêtre dévoile son homosexualité, l’évêque approuve

Un prêtre genevois a publiquement fait part de son homosexualité jeudi. Le diocèse juge qu’il peut «bien sûr» continuer à exercer et explique pourquoi.

Un prêtre genevois a publiquement fait part de son homosexualité jeudi, à l’occasion d’une rencontre organisée par les Eglises catholique et protestante, rapporte la «Tribune de Genève». Il a expliqué vouloir contribuer à libérer la parole. L’homme est tombé amoureux d’un jardinier en 2005, avant d’avoir prononcé ses vœux définitifs. Il avait alors dû quitter l’Eglise, qui lui avait demandé de choisir entre elle et son amour. Il dit n’avoir jamais regretté son choix. Séparé par la suite et se sentant prêt à faire vœu de célibat, il a pu reprendre ses fonctions ecclésiastiques.