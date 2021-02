Et soudain, le Seigneur a récompensé les supporters d’Everton pour leur patience angélique, leur capacité à subir les coups et endurer les épreuves.

Durant son office de dimanche matin, lendemain de match, le religieux a trouvé à ses pieds une écharpe aux couleurs d’Everton. Feignant de s’en étonner, il a vite jugé que la coïncidence tombait à point nommé. Il a brandi l’étendard bleu et blanc dans la maison de Dieu, puis l’a mis autour de son cou avant d’enclencher la musique qui accompagne l’entrée des joueurs à Goodison Park.

Objectif Champions League

Un peu excessif et grandiloquent, Father Philip? Pas tant que ça. Les supporters d’Everton attendaient une victoire face aux Reds depuis celle d’octobre 2010 (2-0 à Goodison). Depuis, les Toffees avaient aligné douze nuls et huit défaites, auxquels il faut ajouter trois éliminations en Cup, dont la dernière le 5 janvier 2020 face à une équipe B de Liverpool. Et pour trouver trace d’un succès bleu à Anfield Road, c’est bien simple, il fallait creuser jusqu’ au millénaire p assé : 0-1 le 27 septembre 1999.