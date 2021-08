Inde : Un prêtre inculpé pour le viol en réunion d’une fillette

Quatre individus doivent répondre du viol et du meurtre d’une petite fille de 9 ans dont le corps a été carbonisé, probablement pour dissimuler les preuves.

Un prêtre et trois hommes ont été inculpés pour le viol en réunion et le meurtre d’une fillette de basse caste âgée de neuf ans, a annoncé la police, une affaire qui avait déclenché plusieurs jours de manifestations à New Delhi.