Burkina Faso : Un prêtre porté disparu depuis mardi retrouvé mort

Le corps sans vie d’un prêtre a été retrouvé jeudi dans la région des Cascades, au Burkina Faso. L’homme était porté disparu depuis le 19 janvier 2021. Les circonstances de sa mort restent encore floues.

Les circonstances de la disparition de l’abbé de la paroisse Notre dame de Soubaganyedougou, et de sa mort restaient jeudi soir floues.

C’est la première fois qu’un prêtre est retrouvé mort dans cette région du sud-ouest du Burkina Faso, frontalière du Mali et de la Côte d’Ivoire et où des groupes djihadistes sévissent.

Au Burkina Faso, théâtre d’attaques djihadistes de plus en plus nombreuses depuis 2015, des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda pour certains et à l’organisation État islamique (EI) pour d’autres sévissent.